Россиян предупредили о штрафах от 5 тыс. рублей за установку мангала на балконе
Сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова предупредила, что за установку мангала на балконе многоквартирного дома предусмотрен штраф от 5 тыс. рублей.
В беседе с aif.ru в среду, 23 апреля, она отметила, что категорически запрещено использовать открытый огонь на балконах, лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц, потому и приготовление пищи на мангале в этих местах запрещено.
Помимо этого, нельзя жарить шашлыки во дворах домов. Это допустимо только на специально оборудованных площадках. Сенатор отметила, что эти зоны обычно оснащены мангалом или жаровней, рядом есть песок для тушения огня, беседки со столами и стульями, мусорные баки.
Она добавила, что пожароопасный сезон из-за раннего наступления весны начался на месяц раньше обычного. Также стоит помнить, что при действии в регионах особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования к пожарной безопасности. В такой период запрещается любое использование открытого огня.
22 апреля сообщалось, что жилнадзор Подмосковья усилит контроль за порядком во дворах в период майских праздников. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности составит от 5 до 15 тыс. рублей, а за нарушение общественного порядка — от 500 до 1 тыс. рублей, отмечает 360.ru.
20 апреля в МЧС рассказали, что жарить шашлыки на даче нельзя вне оборудованных мангалов. Мангал должен быть установлен на расстоянии не менее 5 м от строений. В радиусе 2 м от него не допускается наличие мусора, сухой травы или других легко воспламеняющихся материалов, отмечает НСН.
В конце марта председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что на даче обязательно должны быть средства для тушения огня, такие как огнетушитель, бочка с водой или ёмкость с песком, сообщает Pravda.Ru.
Ранее юрист Елена Солдатова рассказала, что к штрафу может привести и уличный туалет, не оборудованный по всем правилам. Она напомнила, что он должен располагаться в 12 м от любых хозпостроек и в 8 м до колодца.