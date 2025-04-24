Во время «Пасхального дара» устроят цыплячьи бега
На городских площадках фестиваля «Пасхальный дар» состоятся различные соревнования, рассказали организаторы.
Например, гостям предложат переправить пасхальные яйца при помощи деревянных желобов, а также принять участие в цыплячьих бегах: надо будет завести игрушечного цыпленка и направить его к цели. Чей придет первым, тот и выиграл.
Еще в рамках фестиваля определят «Самого сильного жителя района» в разных возрастных категориях: дети 7–12 лет, подростки 12–18 лет и взрослые. Победители получат кубки, медали и дипломы.
Для детей проходит спортивное ориентирование: ребятам предстоит выполнить задания на ловкость и смекалку, а также продемонстрировать знания пасхальных традиций. В частности, гостей ждет пасхальный тир: деревянными пасхальными яйцами надо попасть в корзинки, стоящие на разном расстоянии.
В рамках фестиваля проходит также чемпионат Москвы по сим-рейсингу. Участники будут проедут по трассе Moscow Raceway в Assetto Corsa на профессиональных симуляторах. Победителей ждет «Кубок чемпионов» и приз до 500 тыс. рублей.
Фестиваль «Пасхальный дар» проводится в столице с 19 по 30 апреля. В программе — большой образовательный проект «Четвероногий друг», посвященный заботе о животных. На десятках площадок фестиваля проходят творческие мастер классы. Там же работают пункты «Москва помогает», в которых можно передать вещи для участников СВО и детей, живущих на новых территориях.