МАЕР поддержал выход военной драмы «Группа крови» о подвиге и трагедии детей в годы войны
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- МАЕР поддержал выход военной драмы «Группа крови» о подвиге и трагедии детей в годы войны
Презентация военной драмы «Группа крови» состоялась в пресс-центре ТАСС. Кинокартина выходит в прокат при поддержке Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга», Российского военно-исторического общества и «Движения Первых». Коммуникационным партнером выступил медиахолдинг МАЕР.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о преступлениях нацистов против детей в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — история детского донорского концлагеря в Ленинградской области, где у малолетних узников выкачивали кровь для нужд фашистских захватчиков. Это одна из самых страшных и долгое время замалчиваемых страниц военной истории, которая теперь получит широкое освещение благодаря кинокартине.
«Никогда ранее тема геноцида советского народа у нас не поднималась. После решений Нюрнбергского трибунала, казалось бы, нет смысла к этим зверствам возвращаться. Однако цифры говорят, что потери мирного населения от бомбежек, голода, сознательного истребления и уничтожения оккупантами, существенно превышали военные потери Советского Союза. И эти цифры не окончательные», — отметил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Фильм создан в рамках федерального проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о жертвах нацистского геноцида. В основу сценария легли архивные документы, свидетельства выживших и материалы судебных процессов.
Медиахолдинг МАЕР выступил коммуникационным партнером фильма. С медиафасадов и цифровых уличных экранов о кинокартине за три недели узнают более 10 миллионов россиян.
«Фильм „Группа крови“ раскрывает одну из самых страшных страниц войны — преступления нацистов против детей. Эти факты долгое время оставались в тени, но сегодня мы обязаны рассказать о них всей стране. Наш медиахолдинг с особой ответственностью взялся за продвижение фильма „Группа крови“. Это не просто кино — это наш долг перед памятью невинных жертв и предупреждение будущим поколениям. Мы сделали всё, чтобы эту правду услышали миллионы», — отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Фильм «Группа крови» выходит в прокат в преддверии Дня Победы, 8 мая.