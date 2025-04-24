Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов северных Курил
Общество
В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
Мир
Рубио опроверг данные Politico о планах Белого дома по снятию санкций с СП-2
Общество
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Общество
Замглавы Россельхознадзора Кармазин освобожден от должности по своему желанию
Армия
Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР крупный тайник с иностранным вооружением ВСУ
Мир
Axios сообщил о перепалке Маска и Бессента в Белом доме
Мир
Шойгу отметил инициативы Китая по поиску мирного решения украинского конфликта
Происшествия
Губернатор Воронежской области сообщил об уничтожении около 10 БПЛА над регионом
Мир
Медведев констатировал полную несостоятельность МУС
Наука и техника
В РФ создали первый отечественный эндоскоп
Общество
В России перед майскими праздниками продуктивность сотрудников выросла до 30%
Мир
СМИ узнали о попытке задержания Додика в Восточном Сараево
Происшествия
Мужчина и ребенок погибли в результате пожара в частном доме в Якутске
Мир
Минобороны Дании сообщило о выделении более $48 млн на боеприпасы для Украины
Армия
Военные группировки войск «Центр» рассказали о восстановлении техники в зоне СВО
Мир
СМИ сообщили о выводе США своих военных с базы в сирийской провинции Эль-Хасака
Сюжет:

МАЕР поддержал выход военной драмы «Группа крови» о подвиге и трагедии детей в годы войны

0
EN
Фото: МАЕР
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Презентация военной драмы «Группа крови» состоялась в пресс-центре ТАСС. Кинокартина выходит в прокат при поддержке Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга», Российского военно-исторического общества и «Движения Первых». Коммуникационным партнером выступил медиахолдинг МАЕР.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о преступлениях нацистов против детей в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — история детского донорского концлагеря в Ленинградской области, где у малолетних узников выкачивали кровь для нужд фашистских захватчиков. Это одна из самых страшных и долгое время замалчиваемых страниц военной истории, которая теперь получит широкое освещение благодаря кинокартине.

«Никогда ранее тема геноцида советского народа у нас не поднималась. После решений Нюрнбергского трибунала, казалось бы, нет смысла к этим зверствам возвращаться. Однако цифры говорят, что потери мирного населения от бомбежек, голода, сознательного истребления и уничтожения оккупантами, существенно превышали военные потери Советского Союза. И эти цифры не окончательные», — отметил помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Фильм создан в рамках федерального проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о жертвах нацистского геноцида. В основу сценария легли архивные документы, свидетельства выживших и материалы судебных процессов.

Медиахолдинг МАЕР выступил коммуникационным партнером фильма. С медиафасадов и цифровых уличных экранов о кинокартине за три недели узнают более 10 миллионов россиян.

«Фильм „Группа крови“ раскрывает одну из самых страшных страниц войны — преступления нацистов против детей. Эти факты долгое время оставались в тени, но сегодня мы обязаны рассказать о них всей стране. Наш медиахолдинг с особой ответственностью взялся за продвижение фильма „Группа крови“. Это не просто кино — это наш долг перед памятью невинных жертв и предупреждение будущим поколениям. Мы сделали всё, чтобы эту правду услышали миллионы», — отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Фильм «Группа крови» выходит в прокат в преддверии Дня Победы, 8 мая.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025