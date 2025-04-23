Медведев поприветствовал заявление Трампа о словах Зеленского про Крым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 апреля прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского о статусе Крыма вредят мирным переговорам.
«Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, это услышат», — написал Медведев.
Медведев также выразил надежду, что после реакции европейских лидеров на слова Трампа Зеленский «придет в чувство».
Трамп 23 апреля заявил, что заявление Зеленского про отказ признать Крым российской территорией мешает мирному урегулированию конфликта. Американский лидер уточнил, что ситуация для Украины ужасна, а ее президент, продолжив конфликт, «может потерять всю страну через несколько лет».