В результате ужасного теракта в регионе Пахалгам, в долине Байсаран, случившегося 22 апреля, погибли 28 человек. Байсаран — это популярное туристическое место в Индии. За луга и живописные виды его называют мини-Швейцарией. Ответственность за это преступление взяла на себя группировка «Фронт сопротивления» (TRF), признанная в Индии террористической. Произошедшее нападение стало самым крупным терактом в Джамму и Кашмире за последнее время.

Этот теракт выявил более глубокую и тревожную тенденцию: нестабильность в определенной части Южной Азии подпитывает экстремистские группировки. После того как мусульманские регионы британской Индии образовали независимый Пакистан, Джамму и Кашмир оказался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют террористы, а руководство в Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в развязывании прокси-войн. В Исламабаде эти обвинения отвергают, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права. Совершенный теракт может серьезно осложнить и так непростые отношения между Индией и Пакистаном, что будет иметь негативные тенденции для всего региона. Важно, чтобы страны, которые сейчас находятся в ШОС, не перешли к открытой конфронтации. Терроризм — это глобальная проблема, которую можно побороть только общими силами всего международного сообщества.

Известно, что «Фронт сопротивления» ответственен за многочисленные нападения на мирных жителей, силы безопасности и политических деятелей в Джамму и Кашмире. По сути это дочерняя структура запрещенной в РФ кашмирской группировки «Лашкар-и-Тайба» (LeT). Она была создана после того, как правительство Индии объявило об отмене статьи 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Используя тщательно подобранную светскую лексику, TRF позиционирует себя как «доморощенное сопротивление», что отличается от религиозных названий, которые традиционно использовали пакистанские террористические группировки.

Однако под этим видом скрываются вербовочная, оперативная и идеологическая основы TRF, несомненно, уходящие корнями в исламистский экстремизм LeT. Как рассказывали выжившие, нападавшие использовали религиозные лозунги и дали четкие указания передать свое послание премьер-министру Индии Нарендре Моди.

От терроризма страдает и сам Пакистан. Армия находится под давлением в Белуджистане, где кровавое повстанческое движение набирает смертоносные обороты. Группировка «Освободительная армия Белуджистана» регулярно совершает нападения на посты и конвои пакистанской армии. Самым значительным стал захват Джаффарского экспресса, во время которого было убито более 50 военнослужащих. Аналогичным образом «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, пакистанская ячейка движения «Талибан», которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) также увеличил интенсивность нападений на армию, совершив самоубийства на военной базе в Хайбер-Пахтунхва. Неоднократные нападения разрушили долго создававшийся образ армии как непобедимой силы. Вместо этого военные стали выглядеть уязвимыми и реактивными, подвергаясь произвольным нападениям со стороны повстанческих организаций. Это не только подрывает ее авторитет, но и способствует росту общественного недовольства.

В настоящее время среди индийских граждан бушуют эмоции. Международное сообщество осудило теракт в Пахалгаме. Свои соболезнования выразил, в частности, президент РФ Владимир Путин. Важно отметить, что Индия получила широкую поддержку в борьбе с терроризмом. И она приветствует ту помощь, которую президент России оказал премьеру Моди после этого ужасного инцидента. На самом деле Москва содействует как на двусторонней основе, так и на таких форумах, как БРИКС, ШОС и ООН. Индия всегда приветствовала эту помощь.

Также она пользуется поддержкой США в борьбе с исламским терроризмом, о чем свидетельствует визит премьер-министра в феврале 2025 года. Что касается реакции на теракт, то, хотя правительство должно учитывать общественное мнение, оно не будет действовать поспешно. Ответные меры будут хорошо продуманы и предприняты в выбранное Нью-Дели время. Пока же Индия объявила о сокращении численности своих и пакистанских дипломатических представительств. До 1 мая дипсоставы обеих стран будут уменьшены с 55 до 30 сотрудников. Военные советники при пакистанском представительстве в Нью-Дели признаны персонами нон грата и обязаны покинуть Индию в течение недели. Кроме того, Индия высылает всех граждан Пакистана, находящихся в стране по визовой системе освобождения СААРК, в течение 48 часов. Эта система охватывает 24 категории — от высокопоставленных чиновников и судей до журналистов, спортсменов и бизнесменов.

Автор — заместитель генерального директора Центра изучения наземных боевых действий в Нью-Дели

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