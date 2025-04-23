Сложившая ситуация на Украине настолько плачевна, что президенту страны Владимиру Зеленскому придется поневоле заключить мирный договор, в противном случае примерно через три года он просто потеряет всю страну. Об этом 23 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

«Ему (Зеленскому. — Ред.) нечем похвастать! Ситуация на Украине плачевна — он может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер обратил внимание на громкие слова Зеленского, заявившего в интервью газете The Wall Street Journal, что «Украина юридически не признает Крым российским» и даже не намерена обсуждать данный вопрос.

«Если Зеленский хочет [вернуть] Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» — задался вопросом президент США.

По его мнению, гораздо разумнее, если человек, у которого «нет карт для игры», наконец, «сделает это» и пойдет на уступки, чтобы заключить мир, добавляет «Газета.Ru». Трамп подчеркнул, что лично не имеет никакого отношения к России, однако испытывает большое желание спасти жизни российских и украинских солдат, которые погибают каждую неделю без всякой видимой причины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 апреля отметил, что Путин и его американский коллега Трамп сходятся во мнении, что отказ от диалога в решении ситуации на Украине является абсурдом. Также Песков сообщил, что Россия намерена достичь своих целей по урегулированию мирным или военным путем.

Газета Politico сообщила, что администрация Трампа начала настаивать на принятии собственного плана по мирному урегулированию на Украине, представив его в Киеву в качестве варианта «либо принимай, либо уходи». Как отмечает издание, мирное предложение американского лидера подразумевает отмену санкций в отношении России и неформальное признание США Крыма территорией РФ.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков тогда же указал, что Евросоюз (ЕС) поддерживает желание Зеленского сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Кроме того, представители Европы ведут двойную игру.