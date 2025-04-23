Песков заявил о поддержке Путиным идеи полного прекращения огня на Украине
Президент России Владимир Путин поддерживает идею полного прекращения огня, однако до этого должны уточнятся ее параметры, в том числе и поставки вооружений на Украину со стороны Европы. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.
«Путин поддерживает эту идею, но, прежде чем идти дальше, нужно ответить на конкретные вопросы. Если бы прекращение огня произошло сегодня, прекратила бы Франция завтра поставлять Киеву боеприпасы, оружие, ракеты и системы ПВО? А как насчет Великобритании?» — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что Россия «не считает уместным установление сроков прекращения огня на Украине». Кроме того, по его словам, Украина должна быть нейтральным государством, ее членство в НАТО создало бы угрозы безопасности для России.
«Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нам нужен нейтральный статус для Украины», — дополнил Песков.
Ранее, 22 апреля, Песков заявил, что конкретных планов по переговорам с Украиной о прекращении огня по гражданским объектам нет. Он также напомнил, что Путин неоднократно заявлял о готовности вести переговоры, в том числе обсуждать тему ненанесения ударов по гражданским объектам, которые используются в военных целях.