В Стамбуле обрушилось здание в результате землетрясения
После землетрясения в Стамбуле обрушилось заброшенное здание в районе Фатих, погибших нет. Об этом 23 апреля сообщил на брифинге министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«При таком серьезном землетрясении до этого момента нет ни пострадавших, ни раненых», — заявил он на мероприятии, которое транслировалось на его странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
Как сообщил глава МВД, за пять часов специалисты зафиксировали 127 афтершоков. Кроме того, жильцы девяти домов были эвакуированы из-за риска обрушения.
Ранее в этот же день первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы в 12:13 (местное время, совпадает с московским) у побережья стамбульского района Силиври. Глубина подземного толчка составила 6,99 км. После землетрясения последовали афтершоки.
Российская туристка Ольга Делицина рассказала «Известиям», что не почувствовала толчков во время землетрясения в Стамбуле. По ее словам, колебания в тот момент ощущались как дуновение ветра.