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Беременная жительница Каспийска забила до смерти малолетнюю дочь

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Фото: t.me/Femida_Dagestana
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Жительница города Каспийска в Дагестане до смерти избила свою малолетнюю дочь. Об этом 23 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

«Будучи на шестом месяце беременности, в приступе ярости нанесла многочисленные удары руками по различным частям тела своей малолетней дочери», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

После этого ребенок впал в кому и скончался, не приходя в сознание, спустя месяц в больнице. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Обвиняемая в настоящий момент заключена под стражу до 21 мая 2025 года. Также в суде находится исковое заявление органов социальной защиты о лишении обвиняемой, у которой на попечении находятся еще трое детей, родительских прав.

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14 апреля в Канске задержали женщину, которая убила топором троих своих детей — четырехлетнюю девочку и двух мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. 15 апреля фигурантке предъявили обвинение, на следующий день она была арестована. Свою вину женщина полностью признала.

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