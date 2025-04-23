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Песков назвал вывод ВСУ из новых регионов РФ условием для завершения конфликта

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Фото: REUTERS
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Для завершения конфликта Украина должна вывести свои войска из вошедших в состав России регионов. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

«Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да», — завил он, отвечая на вопрос о том, завершился бы конфликт в случае вывода украинских боевиков с новых территорий в составе РФ.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что по результатам референдумов регионы Новороссии и Донбасса оказались в административных границах РФ. Официальный представитель Кремля указал, что российская сторона считает, что в этих субъектах еще остались территории, которые оккупированы киевским режимом.

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Заместитель председателя Общественной палаты республики, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец 16 марта заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прекратить рассуждать о вопросе территориальных уступок РФ. По его словам, всë уже окончательно решилось в ходе всенародных референдумов в 2014 и 2022 годах.

Госсекретарь США Марко Рубио 10 марта заявил, что Киеву придется смириться с потерей части территорий в рамках любого мирного соглашения. Госсекретарь подчеркнул, что Украине будет «очень трудно» вернуть границы, которые были у нее в 2014 году. Он добавил, что Киеву необходимо будет пойти на «трудные» решения для того, чтобы полностью завершить конфликт.

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