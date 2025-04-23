Песков назвал вывод ВСУ из новых регионов РФ условием для завершения конфликта
Для завершения конфликта Украина должна вывести свои войска из вошедших в состав России регионов. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.
«Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да», — завил он, отвечая на вопрос о том, завершился бы конфликт в случае вывода украинских боевиков с новых территорий в составе РФ.
Пресс-секретарь президента России напомнил, что по результатам референдумов регионы Новороссии и Донбасса оказались в административных границах РФ. Официальный представитель Кремля указал, что российская сторона считает, что в этих субъектах еще остались территории, которые оккупированы киевским режимом.
Заместитель председателя Общественной палаты республики, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец 16 марта заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит прекратить рассуждать о вопросе территориальных уступок РФ. По его словам, всë уже окончательно решилось в ходе всенародных референдумов в 2014 и 2022 годах.
Госсекретарь США Марко Рубио 10 марта заявил, что Киеву придется смириться с потерей части территорий в рамках любого мирного соглашения. Госсекретарь подчеркнул, что Украине будет «очень трудно» вернуть границы, которые были у нее в 2014 году. Он добавил, что Киеву необходимо будет пойти на «трудные» решения для того, чтобы полностью завершить конфликт.