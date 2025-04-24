Олимпийский слух

Новость о якобы согласованном допуске российских хоккеистов до ближайшей Олимпиады под собственным флагом не взорвала в достаточной степени медийное пространство так, как это обычно происходит после подобных инсайдов. Заметно, что даже ряд профильных спортивных СМИ ее проигнорировал. И это выглядит закономерно, поскольку предпосылок для подобных слухов и решений не было вообще.

Запустивший эту информацию известный спортивный журналист и спортивный агент Андрей Митьков и сам в своем телеграм-канале оговорился, что публикует этот инсайд на основе разговоров со своими источниками, скорее чтобы проверить их достоверность. Не приходится сомневаться в информированности этого человека, среди клиентов которого были и есть многие топовые спортсмены, — в частности, когда-то он представлял интересы звездной пловчихи Юлии Ефимовой.

Но странно, что информация всплыла именно в отношении хоккеистов. Причем утверждается, что «уже приняла или вот-вот примет решение» о допуске сборной России до Олимпиады-2026 в Италию Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF). Организация, одна из наиболее последовательных в своей антироссийской и антибелорусской риторике и действиях после февраля 2022 года.

Будь до сих пор ее президентом Рене Фазель, руливший мировым хоккеем с 1994 по 2021 год, можно было бы чего-то ждать. Швейцарский функционер не раз демонстрировал любовь к России и во время каждого интервью с российскими журналистами не упускал возможность выдать фразу на русском языке. Неудивительно, что, уйдя с должности президента IIHF, он через какое-то время обосновался в нашей стране, устроившись на работу в КХЛ.

Не случайно, что еще до всех обострений международных отношений западные медиа любили выставить Фазеля пророссийским агентом. Причем еще до того, как этот ярлык закрепился за Дональдом Трампом во время его первой президентской кампании 2016 года.

Хотя Рене продержался во главе IIHF больше 25 лет и все заинтересованные стороны устраивал как раз своей нейтральностью. Но именно нейтральностью, а не встраиванием в политическую антироссийскую риторику. Многие гадают, смог бы он избежать бана России и Белоруссии после февраля 2022 года, если бы не ушел с должности за полгода до этого.

Вряд ли сумел бы, поскольку сдерживать политизацию IIHF у него перестало получаться чуть раньше. Когда разгон протестов в Белоруссии в 2020 году обернулся отъемом у Минска права проведения чемпионата мира по хоккею – 2021. Еще с августа 2020-го, когда после президентских выборов начались протесты и пошло колоссальное давление западной и прозападной общественности на Александра Лукашенко и его окружение, ряд спортивных медиа и чиновников начали давить на IIHF с требованиями оставить право проведения ЧМ-2021 только у Риги (изначально она должна была проводить его совместно с Минском).

Фазель держался как мог почти полгода, и лишь в январе 2021 года Минск лишился турнира. Правда, и здесь Рене поступил благородно, незадолго до этого решения съездив в Белоруссию и встретившись с Лукашенко, где он объяснил, почему не имеет возможности удержать ситуацию. Тогда за этот визит ему жестко прилетело от коллег, но Фазель всё равно решил выйти из этой истории по-человечески.

Тех, кто не забыл минский кейс, в феврале 2022 года удивило поведение многих международных спортивных федераций, но точно не хоккейной. Тем более к тому моменту ею руководил уже не Фазель, а Люк Тардиф, не раз доказавший, что он не обладает и десятой частью той принципиальности, что его предшественник.

Поэтому если IIHF и может решиться на допуск россиян к Олимпиаде, тем более под своим флагом и гимном, то только под давлением Международного олимпийского комитета (МОК) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), если она захочет отпускать игроков своих клубов на Олимпиаду.

Но НХЛ в это вряд ли будет вписываться. Насчет МОК мы узнаем позже, когда вступит в должность избранная в марте президентом Кирсти Ковентри. Которая вроде бы не так враждебна к России, как ее конкуренты. Интересно, что в посте агента Митькова в его телеграм-канале помимо допуска хоккеистов также была обозначена информация, что Ковентри уже инициировала создание при МОК комиссии, которая разработает критерии санкций для представителей стран, участвующих в вооруженных конфликтах.

Если это так, то значит, у новой руководительницы мирового спорта есть хотя бы отдаленное понимание ненормальности ситуации, когда спортсменам США и других стран НАТО сходили с рук агрессия их правителей в Югославии, Ираке и Афганистане, а России за СВО на Украине вкатили бан по полной программе. Не говоря уже о пошедшей с нами прицепом Белоруссии.

Возможно, IIHF уже получила от МОК сигнал на допуск нашей сборной до Олимпиады. По крайней мере, учитывая особое место России в этом виде спорта, логично с него было бы начать разбан в игровых видах спорта. И можно даже поверить в перспективу допуска в нейтральном статусе. Но допуск с российскими флагом и гимном по сегодняшним временам будет нереальной фантастикой.

В которую слабо веришь еще и потому, что в IIHF помимо бесхребетного Тардифа есть немало идейных русофобов. Например, из Финляндии и Латвии, которые и до 2022 года были в авангарде многих негативных для нас процессов. Например, того же отъема у Минска ЧМ-2021. Не случайно опровержение информации о допуске России к Олимпиаде первым дал не Тардиф, а член совета IIHF, представитель Латвии Виестурс Козиолс.

Пока у власти был Фазель, эти персонажи в большинстве случаев держали свою русофобию при себе. Теперь им особо стесняться не приходится. Интересно, что на прошлой неделе резко против допуска России до Олимпиады выступил капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш, не исключивший отказа его команды от участия в Играх в случае попадания туда россиян.

Каспарс очень долго играл в КХЛ за московские «Динамо», «Спартак», нижегородское «Торпедо» и подмосковный «Витязь». И всегда производил впечатление нормального адекватного человека — как среди коллег и тренеров, так и в общении с журналистами. Многие люди из хоккейного мира не сомневаются, что Даугавиньш эти вещи говорит не от хорошей жизни, а под давлением местных властей и общественности.

Вопрос в том, готова ли терпеть такой шантаж IIHF. ФИФА уже повелась в 2022 году на шантаж Польши, Швеции и Чехии, отказавшихся играть со сборной России по футболу стыковые матчи отбора к чемпионату мира в Катаре. И, если давать подобным странам всё время выкручивать руки главному офису, то у организации не останется былого влияния. Если у IIHF и их коллег есть понимание, чем это грозит, то и у России с Белоруссии есть шанс на начало процедуры разбана.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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