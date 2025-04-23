Житель Великого Новгорода рассказал о жестоких порядках в местной ОПГ
Телеканал РЕН ТВ покажет документальный фильм «Последняя банда» об организованной преступной группировке (ОПГ) Коли Беса (Николая Кравченко), фактически взявшей под контроль Новгородскую область в 2000-е годы. Премьера картины состоится 26 апреля.
Интервью для фильма дал местный житель Евгений Васильев, чей брат состоял в группировке.
«[Однажды] он (брат. — Ред.) пришел с отрубленным пальцем на руке, с мизинцем, и сказал о том, что у него случайно под капотом сработал вентилятор на автомобиле и отрезало палец», — рассказал Васильев.
Позже выяснилось, что один из подчиненных Коли Беса приказал брату Евгения отрезать себе палец за то, что тот попал в ДТП на машине одного из криминальных авторитетов.
В 2000-х годах группировка фактически контролировала 70% экономики Великого Новгорода и области. На счету ОПГ, по данным правоохранительных органов, около 300 убийств.
В фильме покажут эксклюзивные материалы из семейного архива Коли Беса, а также десятки интервью со следователями, оперативниками и свидетелями описываемых событий.
Премьера ленты состоится 26 апреля в 17:00 в эфире РЕН ТВ.
16 апреля прокуратура запросила у Московского городского суда от 23 до 25 лет колонии для участников Таганской ОПГ. На скамье подсудимых были 10 членов группировки. В зависимости от роли в ОПГ подсудимые были признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия.