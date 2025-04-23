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Путин посмертно наградил убитого в Иркутской области фельдшера Печелатова

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского фельдшера скорой медицинской помощи Александра Печелатова, убитого пациентом в Иркутской области в ноябре 2024 года. Соответствующий указ 23 апреля размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Наградить медалью Луки Крымского Печелатова Александра Вячеславовича <...> (посмертно)», — говорится в документе.

Погибший занимал должность фельдшера скорой помощь областного ГБУ здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница».

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О гибели фельдшера в результате нападения пациента, которого перевозили в больницу, сообщили 22 ноября минувшего года. Уточнялось, что мужчина ударил медработника ножом в область грудной клетки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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