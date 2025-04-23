В МИД Китая заявили об изоляции США после введения пошлин
Из-за злоупотребления пошлинами США изолировали себя от мирового сообщества и потеряли поддержку народа. Об этом 23 апреля сообщил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
«Сегодняшний мир полон хаоса. США, злоупотребляя пошлинами, потеряли поддержку людей и изолировали себя от международного сообщества. Международному сообществу как никогда необходимо сплотиться и твердо придерживаться принципа многосторонности, а также защитить основные нормы международных отношений», — приводятся слова китайского политика на сайте МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что Пекин готов развивать сотрудничество с Тегераном и вместе содействовать повышению роли Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), механизма БРИКС и других организаций.
Глава МИД КНР 11 апреля сообщил, что США действуют безрассудно и способствуют дестабилизации международной ситуации, когда продолжают вводить новые торговые пошлины. Ван И добавил, что Соединенные Штаты не могут действовать произвольно, а международное сообщество должно дать ответ на введение тарифов.
Телеканал CNBC 10 апреля сообщил, что американский президент Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп желает мира, но также хочет справедливой торговли и «большей самодостаточности для американской экономики».
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, в свою очередь, сообщил об отсутствии победителей в торговой войне с пошлинами. Он также отметил, что если Соединенные Штаты будут настаивать на развязывании торговой войны, то Китай будет идти до конца.