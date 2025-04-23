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В Венгрии завершена реставрация мемориала павшим воинам Дебреценской операции

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Фото: t.me/RusEmbHungary
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В Венгрии завершена реставрация крупнейшего советского воинского захоронения, посвященного воинам, павшим в Дебреценской операции 1944 года. Об этом 23 апреля рассказал «Известиям» чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

«Мы восстановили здесь самое крупное в Восточной Венгрии захоронение — мемориал в честь воинов Советской армии, которые освобождали восток Венгрии во время Дебреценской операции. Здесь похоронены 1084 солдата и офицера. Есть 11 кавалеров ордена Боевого Красного Знамени», — рассказал дипломат.

Он добавил, что за последние четыре года военно-мемориальная группа посольства отреставрировала и привела в порядок 55 захоронений. Также было установлено более 25 тыс. имен погибших при освобождении Венгрии. Из них чуть меньше 12 тыс. увековечили на отреставрированных захоронениях.

Москва и Будапешт вместе сохраняют память о героях Второй мировой войны. Как подчеркнул Станиславов, посольство формирует ту самую историческую память, о которой нельзя забывать, и пресекает любые попытки ее фальсифицировать. Председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер заявил, что венгерский народ «вечно благодарен» за освобождение страны от фашизма.

«Мы решили в этом году выразить наше уважение героям, которые пали за освобождение нашей страны. Тем более что в этом году мы отмечаем 80-летие победы над фашизмом», — сказал он.

Тюрмер отметил, что тысячи венгров присоединились к акции возложения цветов и георгиевских лент на могилы советских воинов. Как добавил Станиславов, венгерские власти соблюдают межправительственное соглашение о защите памятников и сотрудничают с российской стороной. Случаи осквернения памятников в стране редки, они все «быстро купируются», отметил российский посол.

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В феврале председатель российско-венгерского общества города Капошвара Светлана Гокиели рассказала в интервью «Известиям», что в Венгрии заботятся о монументах бойцам Красной армии. Уход за могилами погибших во Второй мировой войне советских солдат возложен на городское самоуправление-муниципалитет. Все памятники находятся в хорошем состоянии.

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