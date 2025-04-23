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СМИ сообщили о наличии в Германии труб для ремонта «Северных потоков»

Ostsee Zeitung: в Германии хранятся трубы «Северных потоков»
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Фото: Global Look Press/IMAGO/photo2000
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На складе в федеральной земле Мекленбург в Германии хранится около тысячи труб компаний Nord Stream и Nord Stream 2, чего достаточно для ремонта «Северных потоков» (СП). Об этом 23 апреля сообщила газета Ostsee Zeitung со ссылкой на источники.

«У этих [складских] запасов высокая стоимость. Этого количества труб должно примерно хватить для поврежденных участков», — говорится в публикации.

Как сообщает газета, адвокат Nord Stream Ганс-Петер Хубер подтвердил, что трубы принадлежат операторам «Северных потоков». Уточняется, что ситуацию осложняет судебные разбирательства из-за задолженности Nord Stream 2 перед мелкими кредиторами. В случае признания компании банкротом около половины запаса труб могут быть проданы с аукциона.

Источники издания оценивают общую стоимость 1 тыс. труб примерно в €25 млн. Уточняется, что в случае их использования для восстановления «Северных потоков» ремонт «в техническом смысле относительно легким».

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1 апреля в Германии подняли вопрос о судьбе СП-2 после конфликта на Украине. В бундестаге сообщили, что независимость от российского газа имеет стратегическое значение для федерального правительства с точки зрения безопасности и оно придерживается этого курса. Также там подчеркнули, что Nord Stream 2 находится под санкциями США.

20 марта газета Bild написала, что газопровод СП-2 может быть передан под управление США, чтобы Германия могла получать по нему газ из России. Отмечается, что для реализации такого варианта антироссийские санкции должны быть сняты не только американской, но и европейской стороной.

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