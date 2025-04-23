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Политолог назвала торгом заявления США о возможном выходе из переговоров по Украине

Елисеева: слова о возможном выходе США из переговоров по Украине — форма торга
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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP
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Заявления США о возможном выходе из переговорного процесса по Украине являются шантажом и торгом, направленным на то, чтобы склонить стороны конфликта заключить соглашение на выгодных Вашингтону условиях. Об этом 23 апреля «Известиям» заявила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

«Это лишь форма торговли, выторговывания для себя более приоритетных условий. На нас (на РФ. — Ред.) сейчас оказывается давление, нами сейчас манипулируют. Более того, это можно назвать формой шантажа», — отметила эксперт.

Политолог напомнила, что еще несколько дней назад в информационном поле можно было видеть положительные оценки хода переговорного процесса от команды президента США Дональда Трампа. Тот факт, что в данный момент представители госаппарата заявляют о том, что Вашингтон может «обрубить мосты», — довольно странен, подчеркнула Елисеева.

«США абсолютно плевать на сроки. Я напомню про заявление Трампа, что он закончит украинский конфликт за один день. Уже тогда было понятно, что это всё сказки. Поэтому сейчас торгуются условия, которые были бы выгодны именно американцам. Не украинцам, не Европейскому союзу, не России, а именно американцам», — подытожила политолог.

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23 апреля глава Госдепартамента США Марко Рубио в интервью порталу The Free Press заявил о лучшем понимании позиции России по Украине, а также допустил, что Вашингтон может выйти из процесса по урегулированию и заняться более приоритетными вопросами.

О возможности выхода из переговоров по Украине ранее в этот день заявлял и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что это может произойти, если предложения Вашингтона не будут восприняты в Москве и Киеве. По его словам, условия предусматривают, что каждая из сторон конфликта должна будет отказаться от части контролируемой территории.

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