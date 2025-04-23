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В Госдуме высказались о роли санкций при переговорах по украинскому конфликту

Депутат ГД Кирьянов: ЕС надо пересмотреть санкции для решения украинского вопроса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Евросоюзу (ЕС) необходимо пересмотреть подход к вопросу снятия санкций с России для того, чтобы решать вопрос с ситуацией на Украине. Об этом депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил в среду, 23 апреля.

«Санкционное давление велико. И действительно, для того чтобы решать вопрос с ситуацией на Украине, необходимо пересмотреть подходы Евросоюза к санкциям, и только тогда мы можем реально начать предметный диалог» , — сказал политик в разговоре с Lenta.Ru.

Парламентарий отметил, что со стороны Евросоюза не видно никакой динамики по поводу смягчения или отмены санкционного режима. Это не может укреплять доверие к тому, что ЕС готов действительно к справедливым переговорам, которые дадут устраивающий Россию результат, добавил он.

Ранее источники Reuters сообщали, что Европейский союз выступает против снятия санкций с России до завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Также, по данным агентства, европейские и украинские чиновники отказываются признавать Крым российским.

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Ранее агентство Reuters написало, что европейские дипломаты отвергли американские предложения, включающие признание Крыма российским и отмену санкций до завершения переговоров, передает RT.

Уточняется, что, помимо вопроса Крыма, представители ЕС выразили несогласие с частью других предложений США, в том числе со снятием санкций против России до подписания мирного соглашения, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 21 апреля, газета The New York Post сообщила, что возможный мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание сил Европы в этой стране. Издание отметило, что такое развитие событий нужно, чтобы обеспечить достижение прекращения огня.

В тот же день Трамп сообщил о том, что последние контакты США с Россией и Украиной были очень хорошими. Он уточнил, что в ближайшие три дня будут раскрыты все детали переговоров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 22 апреля, что Кремль не знаком с содержанием мирного плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщает 360.ru.

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