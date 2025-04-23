Взорвавшего страйкбольную пиротехнику в гостинице «Восток» в Москве арестовали
Мужчину, взорвавшего страйкбольную пиротехнику в московском отеле, арестовали на два месяца. Об этом 23 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала Бутырского районного суда.
Фигурант пробудет под стражей до 22 июня.
Инцидент произошел 21 апреля. Подозреваемый взорвал пиротехническое изделие для страйкбола в гостинице «Восток» на Алтуфьевском шоссе. В результате никто не пострадал. Мужчину оперативно задержали в этот же день.