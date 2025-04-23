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Жительница Мирного отдала мошенникам больше 14 млн рублей

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В Мирном (Республика Якутия) 62-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенников. Она лишилась больше 14 млн рублей.

По словам потерпевшей, она увидела рекламу онлайн-платформы, на которой якобы можно было получить доход от инвестиций. Женщина перешла по ссылке и оставила свои контактные данные. Вскоре с якутянкой связался мужчина, который представился менеджером компании. По его инструкции пенсионерка установила приложение на смартфон и «инвестировала» $10, пишет ИА YakutiaMedia.

Женщина продолжала совершать виртуальные «сделки». Когда она решила вывести деньги, аферисты потребовали перевести средства через «бенефициара». Пенсионерка уговорила знакомую оформить кредит и перевести деньги на указанный счет. Это не помогло, тогда женщина обратилась к другим знакомым. Ущерб составил 2,75 млн рублей собственных средств пенсионерки и свыше 11,4 млн рублей из денег, взятых у знакомых.

В Южно-Сахалинске жертвой мошенников стала 56-летняя женщина. Она лишилась больше 5,4 млн рублей под предлогом перевода средств на «специальный расчетный счет».

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