Жительница Мирного отдала мошенникам больше 14 млн рублей
В Мирном (Республика Якутия) 62-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенников. Она лишилась больше 14 млн рублей.
По словам потерпевшей, она увидела рекламу онлайн-платформы, на которой якобы можно было получить доход от инвестиций. Женщина перешла по ссылке и оставила свои контактные данные. Вскоре с якутянкой связался мужчина, который представился менеджером компании. По его инструкции пенсионерка установила приложение на смартфон и «инвестировала» $10, пишет ИА YakutiaMedia.
Женщина продолжала совершать виртуальные «сделки». Когда она решила вывести деньги, аферисты потребовали перевести средства через «бенефициара». Пенсионерка уговорила знакомую оформить кредит и перевести деньги на указанный счет. Это не помогло, тогда женщина обратилась к другим знакомым. Ущерб составил 2,75 млн рублей собственных средств пенсионерки и свыше 11,4 млн рублей из денег, взятых у знакомых.
В Южно-Сахалинске жертвой мошенников стала 56-летняя женщина. Она лишилась больше 5,4 млн рублей под предлогом перевода средств на «специальный расчетный счет».