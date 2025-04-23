Посол РФ в Австрии подчеркнул необходимость для ЕС восстановить связи с Россией
Странам Евросоюза (ЕС) придется самим восстанавливать экономические связи с Россией. Об этом 22 апреля заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.
«Именно западные компании ушли с российского рынка по политическим указаниям, без каких-либо веских причин. Поэтому ЕС придется восстанавливать эти мосты», — сказал он.
Любинский добавил, что несколько европейских фирм уже выразили желание вернуться на российский рынок без дополнительных условий. Однако, по его словам, плавного возвращения не получится, так как освободившиеся ниши заняли компании из России или других стран.
Посол отметил, что уход из РФ европейских компаний подорвал доверие к ЕС, и теперь Россия не будет вести дела с объединением так, как это было раньше.
19 апреля президент РФ Владимир Путин поручил утвердить до 15 мая список компаний недружественных стран, которые прекратили свою деятельность на территории страны. В этот перечень включат информацию об условиях прекращения или сокращения деятельности предпринимателей, а также об акционерах и бенефициарных владельцах.
Путин 18 марта поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. Он отметил, что фирмы, которые хотят вернуться, должны предложить конкурентные условия.
Ранее, 17 апреля, газета Financial Times сообщила, что западные компании, намеревавшиеся покинуть российский рынок, изменили свои планы. Причиной стало ожидание дальнейшего развития отношений между Россией и США.