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Рубио заявил о желании США предотвратить потенциальную войну с Китаем

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Фото: TASS/VCG
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США хотят предотвратить потенциальную войну с Китаем. Об этом 23 апреля сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.

«Китай — это проблема номер один на каждом фронте, который я могу себе представить, — геополитика, национальная безопасность, экономика, промышленность», — сообщил Рубио.

По его словам, масштабы китайской военной программы не имеют аналогов в мировой истории и война против Китая была бы ужасной вещью.

«Мы хотим предотвратить войну с Китаем тем, что будем достаточно сильными, чтобы заставить их понять, что они никогда не смогут выиграть войну против Соединенных Штатов», — дополнил госсекретарь.

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Ранее, 23 апреля, СМИ сообщили, что США рассматривают возможность снижения таможенных пошлин для Китая с целью снижения напряженности между странами.

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