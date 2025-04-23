Рубио заявил о желании США предотвратить потенциальную войну с Китаем
США хотят предотвратить потенциальную войну с Китаем. Об этом 23 апреля сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.
«Китай — это проблема номер один на каждом фронте, который я могу себе представить, — геополитика, национальная безопасность, экономика, промышленность», — сообщил Рубио.
По его словам, масштабы китайской военной программы не имеют аналогов в мировой истории и война против Китая была бы ужасной вещью.
«Мы хотим предотвратить войну с Китаем тем, что будем достаточно сильными, чтобы заставить их понять, что они никогда не смогут выиграть войну против Соединенных Штатов», — дополнил госсекретарь.
Ранее, 23 апреля, СМИ сообщили, что США рассматривают возможность снижения таможенных пошлин для Китая с целью снижения напряженности между странами.