Отопление отключат в Ставрополе 25 апреля
В Ставрополе 25 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава города Иван Ульянченко.
По данным ИА StavropolMedia, прекращение подачи тепла будет осуществляться поэтапно в течение нескольких дней. Первыми без отопления останутся жилые дома. В больницах и детских садах теплоснабжение остановят 28 апреля.
Решение о завершении сезона принимается, исходя из результатов мониторинга среднесуточной температуры воздуха. Ранее власти принимали решение о продлении сезона в связи с непогодой. Однако в начале недели горожане начали жаловаться на высокую температуру воздуха в квартирах.
В Кисловодске отопительный сезон завершается 23 апреля.