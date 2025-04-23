Небензя указал на усталость Африки от высокомерия и двойных стандартов Запада

Страны Африки выражают недовольство высокомерным поведением и двойными стандартами западных держав. Об этом 23 апреля заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пленарной сессии IV форума «Россия – Африка: что дальше?».

«Убеждены, что кризисные ситуации, через которые в настоящее время проходят многие страны Африки, преимущественно являются следствием долгих лет колониальной зависимости, последовательным противодействием проявлению неоколониальных практик в Африке, где наблюдается реальная усталость от высокомерного поведения и двойных стандартов бывших западноевропейских метрополий», — сказал он в видеообращении к участникам форума.

Небензя также подчеркнул, что африканские народы не собираются мириться с текущей ситуацией.

Кроме того, постоянный представитель России при ООН отметил, что доверие к коллективному Западу как партнеру продолжает снижаться, а запрос на коренные изменения в международной системе отношений возрастает. По его словам, всё больше примеров успешного сотрудничества появляется на независимых многосторонних платформах, таких как Движение неприсоединения.

Помимо этого, Небензя заявил, что Совету Безопасности ООН необходимо приспособиться к увеличивающейся роли африканских государств в международных вопросах и «идти в ногу с этими процессами».

В июне прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» на полях ПМЭФ, заявил, что Африка не раз подчеркивала, что она хочет уважения к себе, прекращения колониальных и неоколониальных практик и получения максимальной выгоды от своих богатейших ресурсов, которая ей положена, а не Европе.