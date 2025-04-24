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Заммэра Москвы назвала самые популярные у бизнеса направления креативных индустрий

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Самые популярные у столичных предпринимателей направления креативных индустрий — информационные технологии и видеоигры, мода, кино и анимация, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, за четыре года число компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в этой сфере, увеличилось на 12% — до 113 тыс. «Только в 2024 году в столице появилось больше 7 тыс. новых креативных предприятий», — рассказала Сергунина.

Город оказывает сектору поддержку, в том числе организуя акселераторы и профконкурсы. Представители отрасли, которые участвуют в таких проектах, могут поработать с экспертами и найти крупных заказчиков. Отдельное внимание Москва уделяет продвижению продукции предпринимателей за рубежом. «В прошлом году при поддержке города предприниматели заключили около 100 международных контрактов и соглашений в сфере креативных индустрий. Общая сумма экспортных договоров превысила миллиард рублей», — уточнила заммэра.

Многие контракты были подписаны в рамках крупных отраслевых событий: форума BRICS+ Fashion Summit, Московской недели моды, Московской международной недели кино и многих других.

Продолжая работу в этом направлении, в текущем году город организует участие столичных компаний в выставках за рубежом, в том числе в Белоруссии, Индонезии и Египте. Например, в сентябре запланирована поездка на фестиваль компьютерных игр и киберспорта в Стамбуле, а в ноябре — на Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку. В рамках мероприятий пройдут презентации и переговоры с потенциальными партнерами.

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