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Эксперты назвали районы с самой дорогой недвижимостью в Москве

Исследование: Дорогомилово — район с самой дорогой недвижимостью в Москве
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Фото: ТАСС/Евгений Разумный
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Москва-Сити, Замоскворечье и Пресненский район возглавили рейтинг самых дорогих деловых локаций Москвы. Об этом говорится в исследовании аналитиков Whitewill, с которым ознакомились «Известия» 25 апреля.

По результатам исследования, в 2025 году Дорогомилово (рядом с «Москва-Сити») остается лидером по стоимости жилья: средняя цена квадратного метра здесь составляет 1,21 млн рублей. На втором месте — Пресненский район (939 тыс. рублей за квадратный метр), где расположены башни делового центра.

«Москва-Сити» остается основной деловой локацией столицы с полностью сформированной инфраструктурой и ограниченными возможностями для нового строительства. Это делает район неизменно востребованным и стимулирует рост цен», — отмечает топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Тройку лидеров замыкает Замоскворечье (793 тыс. рублей за квадратный метр), где расположен деловой кластер у метро «Павелецкая». Чуть ниже цены в районе «Белорусской» — 781 тыс. рублей и Хорошевском районе (722 тыс. рублей), который входит в Ленинградский деловой коридор.

«В некоторых локациях, например, в Замоскворечье, средний ценник может размываться за счет присутствия масштабных проектов бизнес-класса, тогда как в Дорогомилове высокая стоимость обусловлена престижными комплексами на Кутузовском проспекте», — поясняет Левина.

С 2019 года спрос на новостройки в Замоскворечье вырос в 9 раз, а в Дорогомилово — почти в 8 раз. При этом в Пресненском районе количество сделок сократилось на 46% из-за снижения предложения на первичном рынке.

Самые доступные цены — в Басманном районе и у «Аэропорта», где квадратный метр в среднем стоит чуть более 500 тыс. рублей. Эти локации привлекают покупателей сочетанием доступности и близости к деловой инфраструктуре.

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Ранее, 20 апреля, «Известия» ознакомились с исследованием аналитиков компании ГК «Развитие», где сообщалось о росте спроса на рынке аренды недвижимости. По мнению специалистов, российский арендный рынок испытывает рост активности: спрос на наем жилых помещений продолжает повышаться, как и суммы, которые рантье запрашивают с арендаторов. Но многие россияне всё так же предпочитают не покупать жилье и ждать смены экономической ситуации в съемных квартирах.

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