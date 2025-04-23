Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Иркутской области
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Черемховском районе Иркутской области. Один человек погиб.
Авария произошла в районе села Лохово 23 апреля. По данным ИА IrkutskMedia, 69-летний водитель Mitsubishi Fuso Canter не предоставил преимущество в движении машине Chevrolet Niva на перекрестке. От удара грузовик опрокинулся. 70-летний пассажир Mitsubishi скончался до приезда скорой помощи.
Водители грузовика и легковушки не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.
В Севастополе водитель автобуса неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с попутной машиной Honda. В результате ДТП травмы получили восемь детей, которые находились в автобусе. Они доставлены в больницу.