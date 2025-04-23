Больше 10 тыс. жителей Якутии заболели ОРВИ за неделю
За минувшую неделю в Якутии больше 10,1 тыс. человек обратились к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость выросла на 10,9%.
По данным Роспотребнадзора, основные случаи болезни связаны с вирусами гриппа. На них приходится 71,8% положительных находок в лаборатории, пишет ИА YakutiaMedia.
Также специалисты выявили циркуляцию аденовирусов, вирусов парагриппа, РС-вирусов, бокавирусов и сезонных коронавирусов.
В Крыму на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ сократилась на 15%.