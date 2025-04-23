Ветераны ВОВ из стран СНГ рассказали о своем труде на благо общей Победы

Активное участие в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) приняли все народы, населявшие тогда Советский Союз. О своем пути к общей Победе «Известиям» 23 апреля рассказали ветераны из Казахстана, Армении и Белоруссии. Видеоинтервью с ними размещены в разделе «Живая история» виртуального музея МИЦ «Известия» «Великая Победа».

Варос Амаякович Аветисян в июне 1941 года отправился в военкомат сразу, как узнал о начале войны. Мобилизованных из Армении отправили на сборный пункт под Тбилиси, оттуда те, кто знал русский язык, отправились в Тбилисское артиллерийское училище. Там Варос Амаякович получил офицерское звание.

Курсанты прошли трехлетнюю программу за полгода и в 1942 году были направлены на Северо-Кавказский фронт. Тем летом враг рвался к Кавказу и Сталинграду, однако был остановлен упорной обороной Красной армии. Затем советские воины перешли в контрнаступление, завершившееся разгромом немецких войск.

Позднее Варос Амаякович служил в составе 3-го Белорусского фронта. Ветеран принял участие в освобождении Минска, Вильнюса и Варшавы. В 1945 году офицер брал Кенигсберг — там враг сопротивлялся особо отчаянно, предчувствуя скорый конец.

Победу Аветисян встретил в Польше. После войны в родном армянском селе он возвел памятник героям войны. Ветеран особенно гордится тем, что его соотечественники из 89-й стрелковой дивизии внесли вклад в штурм Берлина.

«Армянская дивизия победоносно вошла в Берлин и на стене Рейхстага оставила свой след на армянском языке», — рассказал Варос Амаякович.

Жительница Белоруссии Татьяна Николаевна Карпеченко родилась на Русском Севере. Она закончила педучилище в городе Вельске Архангельской области, после чего поступила в пединститут в Архангельске.

Как вспоминает Татьяна Николаевна, в годы войны студенты узнали, что такое голод, — в магазинах иногда попросту не было хлеба даже по карточкам. Кроме того, немцы постоянно бомбили судоремонтный завод в Архангельске. Будучи студенткой, она попала в группу охраны порядка, которая направляла людей в убежища во время тревог и успокаивала тех, кто остался стоять у станка.

«Вы знаете, как страшно было! И мы молодые были. Ходили, успокаивали, а сами боялись, может, даже больше, чем те, кого успокаивали», — рассказывает женщина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

После окончания института молодой педагог была направлена учителем в сельскую школу. Ей приходилось трудиться за двоих — преподавать одновременно математику и физкультуру. В выходные учителя работали в колхозе.

В 1946 года Татьяна Николаевна уехала в Могилевскую область, на родину матери. Там она осталась работать учителем математики в поселке Александрия. Среди ее учеников был и будущий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Впоследствии им даже довелось поработать вместе в школе. В январе 2025 года Татьяне Николаевне исполнился 101 год.

Муратали Тулепбергенулы из казахстанского Шымкента было 16 лет, когда грянула война. В армию его призвали зимой 1943 года, после чего направили учиться на радиотелеграфиста в Ташкент. На фронте молодой человек оказался осенью того же года в качестве радиста 39-го отдельного артиллерийского противотанкового дивизиона.

На своем боевом пути солдат прошел Украину, Брест, наступал на Данциг. Летом 1944 года его удостоили медали «За отвагу», а в 1945 — «За освобождение Варшавы». В победном мае Муратали Тулепбергенулы встретился с британскими солдатами в немецком Вормсе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«У моей матери было пять сыновей, все ушли на фронт, а мама с трехлетней внучкой дома осталась. Вот и подумайте, какие тяжести, страдания мы выдержали. Весь народ выдержал», — сказал он.

Ранее, 13 апреля, ветеран ВОВ Анатолий Парубин рассказал «Известиям» о взятии Вены Красной армией в 1945 году. По его словам, немцы взорвали почти все мосты через Дунай в городе, однако советским воинам удалось разминировать последнюю оставшуюся переправу.