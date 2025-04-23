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Количество поездок российских туристов на Мадагаскар выросло в последние годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Поток российских туристов на Мадагаскар в последние годы вырос, власти острова активно развивают инфраструктуру, снижают цены на внутренние рейсы, упрощают получение виз по прилете. Об этом «Известиям» рассказал пресс-атташе посольства РФ в Антананариву Эдгар Хохлов.

«В последние годы, действительно, поток наших туристов вырос, но пока преждевременно говорить о каких-то существенных цифрах», — отметили «Известиям» в посольстве, добавив при этом, что вопрос введения безвизового режима для владельцев обычных паспортов сейчас не обсуждается.

В дипмиссии подчеркнули, что с учетом важности туристического сектора в экономике страны власти придают этому вопросу особое значение.

«Для привлечения туристов местные власти расширяют прямые авиасообщения с другими странами (с Россией пока этот вопрос не обсуждается), удобно получить визы по прилете, строят новые гостиницы, особенно в прибрежной зоне, строят сейчас дорогу из столицы в крупный прибрежный город, снизили цены на внутренние рейсы», — рассказал Эдгар Хохлов.

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Ранее, 15 апреля, сообщалось, что за границей с конца апреля по 12 мая будут планируют отдохнуть около 900 тыс. россиян. В топ направлений зарубежного отдыха войдут Турция (45%), Египет (20%), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) (11%), Таиланд (5,5), Вьетнам (4%). Кроме этого, в рейтинге Мальдивы, Абхазия, Китай, морские круизы и группа постсоветских стран (прежде всего Белоруссия, Грузия и Узбекистан).

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