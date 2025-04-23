Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Дополнение к тактической игре «Сатурн» выйдет под названием «Осколки отражений»
Мир
Бессент раскритиковал политику Всемирного банка по отношению к Китаю
Политика
Политолог допустил трусость Лондона в вопросе помощи Киеву
Мир
Белорусские пограничники обнаружили избитого беженца возле границы с Литвой
Мир
Рубио предупредил о смене приоритетов США при недостаточном прогрессе по Украине
Общество
Количество поездок российских туристов на Мадагаскар выросло в последние годы
Мир
Посол РФ ответил на угрозы ФРГ не допустить его на мероприятия к 80-летию Победы
Общество
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школе
Авто
Hongqi впервые представила внедорожник и летающую машину
Мир
Спикер парламента Турции призвал граждан подготовиться к новому землетрясению
Происшествия
Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села Крюково
Общество
Огонь Победы отправился из Москвы в 12 городов России в преддверии 9 Мая
Мир
СМИ сообщили о возможном снижении пошлин США на китайские товары
Страна
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Иркутской области
Экономика
Эксперты рассказали о спаде продаж на первичном рынке недвижимости в Москве
Происшествия
Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Севастополе
Общество
Полиция в Москве задержала разрисовавшего стену Цоя вандала

Героическую историю России и борьбу за правду обсудят на марафоне «Знание.Первые»

0
EN
Фото: Российское общество «Знание»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Почему важно стать участником просветительского марафона «Знание.Первые» в честь 80-летия Великой Победы, рассказали его лекторы — те, кто не понаслышке знает о защите Отечества. Герои России, участники специальной военной операции, военные корреспонденты примут участие в масштабном просветительском событии Общества «Знание» и расскажут о своем служении стране. Выступления лекторов, которые пройдут на центральной площадке в Москве, также будут транслироваться в эфире «Знание.ТВ» на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во «ВКонтакте». Официальный партнер марафона — особая экономическая зона «Алабуга».

Марафон «Знание.Первые», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 28 по 30 апреля и охватит все федеральные округа. Выдающиеся люди нашей страны встретятся с молодежью, чтобы обсудить смысл и значение Великой Победы, вместе почтить подвиги защитников Родины и вновь задуматься над уроками прошлого.

О том, что значит быть наследниками Победы, ребята узнают из открытого диалога военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации: председателя правления «Движения первых» Артура Орлова, начальника главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислава Головина и командира танковой роты майора Андрея Митяшина.

Глава «Движения первых», Герой России, участник программы «Время Героев» Артур Орлов отметил, что охотно принял предложение выступить на площадке марафона Общества «Знание» и очень ждет встречи с участниками программы.

«Память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны вызывает чувство огромной гордости за страну. Она объединяет разные поколения, дает нам вдохновение для будущих свершений. Именно в этом черпает силу «Движение первых», развивая свои патриотические программы и проекты на протяжении более чем двух лет. Марафон Российского общества «Знание» — это важное событие, которое поможет «Первым», всему новому поколению молодежи, через призму 80-летия Победы увидеть свое предназначение в современной истории России», — отметил Артур Орлов.

Участников предстоящего марафона поприветствовал начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», участник программы «Время Героев», Герой Российской Федерации Владислав Головин (Струна).

«История нашей страны полна примеров отваги и самоотверженности. В основе каждого подвига лежит любовь к Родине. Мы не забудем мужества фронтовиков в годы Великой Отечественной войны и будем славить участников спецоперации, отстаивающих интересы Отечества в наши дни. Задача каждого юнармейца ― сохранить память о героическом прошлом страны. Марафон «Знание.Первые», посвященный 80-летию Великой Победы, даст возможность его участникам напрямую пообщаться с героями, военкорами, чтобы задать интересующие их вопросы. Такие форматы — это лучший способ сохранить и передать подрастающему поколению историческое наследие страны. И юнармейцы с удовольствием и активно принимают в марафоне участие», — отметил Владислав Головин.

Участником марафона «Знание.Первые» также станет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. За свою карьеру в СМИ Александр работал в Косово, Афганистане, на Северном Кавказе, в Ливии, Сирии, Египте, Ираке, Нагорном Карабахе. С началом СВО он постоянно освещает события в зоне боевых действий.

«Молодость — время самоопределения, когда возникает много вопросов к себе и к миру вокруг. Важно, чтобы на эти вопросы находились правильные ответы. А для этого нужно знание своей истории и понимание современных событий. Марафон «Знание.Первые» — огромный ресурс проверенной информации, он, как компас, помогает не заблудиться в лабиринте мнений и домыслов. Конечно, в поисках ответов можно залезть в интернет, но так ты останешься простым потребителем информации. А марафон «Знание.Первые» — это не про потребление, а про вдохновение достойными примерами, развитие критического мышления и выбор собственного пути», — сказал Александр Коц.

Всего на марафоне соберутся свыше 25 тыс. молодых людей. Их ждут выступления более 130 лекторов: известных государственных деятелей, героев страны, военных корреспондентов, лидеров бизнеса, ученых, мастеров культуры и спорта. В первый день события проекта состоятся на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Владикавказе, Казани, Омске, Перми, Рязани, Салехарде, Южно-Сахалинске и ДНР. Во второй и третий дни марафон продолжится на центральной площадке — в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки «Знания». На протяжении четырех лет проект зарекомендовал себя как популярную площадку для прямого общения между первыми лицами государства и молодежью. Каждый марафон — время открытий, источник вдохновения и положительных эмоций для его участников.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025