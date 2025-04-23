Героическую историю России и борьбу за правду обсудят на марафоне «Знание.Первые»

Почему важно стать участником просветительского марафона «Знание.Первые» в честь 80-летия Великой Победы, рассказали его лекторы — те, кто не понаслышке знает о защите Отечества. Герои России, участники специальной военной операции, военные корреспонденты примут участие в масштабном просветительском событии Общества «Знание» и расскажут о своем служении стране. Выступления лекторов, которые пройдут на центральной площадке в Москве, также будут транслироваться в эфире «Знание.ТВ» на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во «ВКонтакте». Официальный партнер марафона — особая экономическая зона «Алабуга».

Марафон «Знание.Первые», посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 28 по 30 апреля и охватит все федеральные округа. Выдающиеся люди нашей страны встретятся с молодежью, чтобы обсудить смысл и значение Великой Победы, вместе почтить подвиги защитников Родины и вновь задуматься над уроками прошлого.

О том, что значит быть наследниками Победы, ребята узнают из открытого диалога военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации: председателя правления «Движения первых» Артура Орлова, начальника главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислава Головина и командира танковой роты майора Андрея Митяшина.

Глава «Движения первых», Герой России, участник программы «Время Героев» Артур Орлов отметил, что охотно принял предложение выступить на площадке марафона Общества «Знание» и очень ждет встречи с участниками программы.

«Память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны вызывает чувство огромной гордости за страну. Она объединяет разные поколения, дает нам вдохновение для будущих свершений. Именно в этом черпает силу «Движение первых», развивая свои патриотические программы и проекты на протяжении более чем двух лет. Марафон Российского общества «Знание» — это важное событие, которое поможет «Первым», всему новому поколению молодежи, через призму 80-летия Победы увидеть свое предназначение в современной истории России», — отметил Артур Орлов.

Участников предстоящего марафона поприветствовал начальник главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», участник программы «Время Героев», Герой Российской Федерации Владислав Головин (Струна).

«История нашей страны полна примеров отваги и самоотверженности. В основе каждого подвига лежит любовь к Родине. Мы не забудем мужества фронтовиков в годы Великой Отечественной войны и будем славить участников спецоперации, отстаивающих интересы Отечества в наши дни. Задача каждого юнармейца ― сохранить память о героическом прошлом страны. Марафон «Знание.Первые», посвященный 80-летию Великой Победы, даст возможность его участникам напрямую пообщаться с героями, военкорами, чтобы задать интересующие их вопросы. Такие форматы — это лучший способ сохранить и передать подрастающему поколению историческое наследие страны. И юнармейцы с удовольствием и активно принимают в марафоне участие», — отметил Владислав Головин.

Участником марафона «Знание.Первые» также станет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. За свою карьеру в СМИ Александр работал в Косово, Афганистане, на Северном Кавказе, в Ливии, Сирии, Египте, Ираке, Нагорном Карабахе. С началом СВО он постоянно освещает события в зоне боевых действий.

«Молодость — время самоопределения, когда возникает много вопросов к себе и к миру вокруг. Важно, чтобы на эти вопросы находились правильные ответы. А для этого нужно знание своей истории и понимание современных событий. Марафон «Знание.Первые» — огромный ресурс проверенной информации, он, как компас, помогает не заблудиться в лабиринте мнений и домыслов. Конечно, в поисках ответов можно залезть в интернет, но так ты останешься простым потребителем информации. А марафон «Знание.Первые» — это не про потребление, а про вдохновение достойными примерами, развитие критического мышления и выбор собственного пути», — сказал Александр Коц.

Всего на марафоне соберутся свыше 25 тыс. молодых людей. Их ждут выступления более 130 лекторов: известных государственных деятелей, героев страны, военных корреспондентов, лидеров бизнеса, ученых, мастеров культуры и спорта. В первый день события проекта состоятся на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Владикавказе, Казани, Омске, Перми, Рязани, Салехарде, Южно-Сахалинске и ДНР. Во второй и третий дни марафон продолжится на центральной площадке — в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки «Знания». На протяжении четырех лет проект зарекомендовал себя как популярную площадку для прямого общения между первыми лицами государства и молодежью. Каждый марафон — время открытий, источник вдохновения и положительных эмоций для его участников.