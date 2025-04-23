Белорусские пограничники обнаружили избитого беженца возле границы с Литвой
Гражданина Афганистана в изможденном состоянии нашли белорусские пограничники на границе с Литвой. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Пограничного комитета Белорусии.
По словам мужчины, которые приводит ведомство, литовские силовики применяли к нему физическую силу. Удары приходились в основном по ногам.
«Пограничники оказали беженцу первую медицинскую помощь и вызвали «скорую». При первичном осмотре пострадавшего выявлены разрыв связок голеностопа и подозрение на пневмонию», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Избитого мужчину доставили в Ошмянскую ЦРБ.
Ранее, 12 апреля, белорусские пограничники нашли труп беженца на границе с Латвией в Витебской области. Как сообщает следственный комитет (СК) Белоруссии, документов у погибшего при осмотре не оказалось. Среди его личных вещей обнаружили продукты питания с маркировкой страны производителя –— Латвии.