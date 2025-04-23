Огонь Победы отправился из Москвы в 12 городов России в преддверии 9 Мая
Огонь Победы 23 апреля отправился из Москвы в 12 городов России в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Старт патриотической акции «Огонь Победы» в парке Победы на Поклонной горе дали заместитель министра транспорта Евгений Филиппов, коллектив ведомства, а также представители ведомственной охраны Минтранса.
Первый маршрут в рамках акции проходит через Тулу, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Керчь и Севастополь. Второй маршрут — через Великий Новгород, Петербург, Петрозаводск и Мурманск.
Проект «Огонь Победы» стал символом памяти, уважения к подвигу народа и единства поколений. Акция подчеркивает важность сохранения исторической правды о ВОВ и способствует патриотическому воспитанию молодежи.
Ранее, 22 апреля, «Поезд Победы» Минобороны РФ прибыл в город Орел в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». В составе поезда восемь вагонов с тематическими экспозициями, которые посвящены Вооруженным силам РФ, преемственности поколений и подвигу героев, защищающих Отечество.