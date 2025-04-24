Часть средств от благотворительного тиража «Русского лото» направят на помощь ветеранам Великой Отечественной войны

«Столото» проведет благотворительный тираж «Русского лото» по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили организаторы, часть полученных в ходе розыгрыша средств будет переведена в фонд «Память поколений» для оказания адресной помощи ветеранам и медицинским и социальным учреждениям в регионах России

В частности, деньги пойдут на оплату реабилитации ветеранов, услуг сиделок, покупку средств реабилитации и обновление медоборудования. Сумма, которую направят на благотворительность, станет известна во время трансляции розыгрыша 11 мая в эфире федерального телеканала.

Как отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович, «участие в праздничном тираже лотереи „Русское лото“ в честь Дня Победы станет еще одним поводом собраться с близкими, с благодарностью вспомнить героев и помочь ветеранам ВОВ, которые нуждаются в нашей поддержке и внимании».

В свою очередь, операционный директор фонда «Память поколений» Наталья Русакова отметила, что «бизнес не остается равнодушным к участию в благотворительных акциях, направленных на помощь ветеранам Великой Отечественной войны». Средства, которые удастся собрать в ходе благотворительного тиража, позволят «улучшить качество жизни и медицинского обслуживания ветеранов», добавила она.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.