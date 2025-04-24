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Эксперты дали советы по эффективному поливу растений в саду

Эксперты компании «Цикл»: капельный полив растений — оптимальное решение весной
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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Весной в саду важно правильно организовать полив, ведь ошибки могут вредить растениям весь сезон. Эксперты компании «Цикл», специализирующейся на системах орошения, рассказали «Известиям» 24 апреля, как избежать недочетов и обеспечить растения оптимальным увлажнением.

«Многие садоводы считают, что чем раньше начать поливать почву весной, тем лучше для растений, однако спешка может обернуться настоящей катастрофой. Прежде всего, переувлажнение холодной земли создает идеальную среду для загнивания корней и развития грибковых заболеваний. Вода, не впитываясь в промерзшую землю, застаивается, лишая корни доступа к кислороду», — отметили специалисты.

По их словам, даже при наличии воды в почве, корни в холодной земле не способны ее впитывать, что приводит к физиологической засухе, когда растение страдает от нехватки влаги, несмотря на ее обилие.

Также не стоит забывать и о риске весенних заморозков. Ранний полив стимулирует сокодвижение в растениях, делая их более уязвимыми к резким перепадам температуры: повреждение тканей, замедление роста, и даже гибель растения. Эксперты объяснили, что у деревьев это может вызвать задержку развития почек, что негативно сказывается на будущем урожае. Они предупредили: холодная почва и переизбыток воды создают идеальные условия для развития болезней. Поэтому хорошо, когда система полива оснащена таймером, который позволяет запустить полив в оптимальные сроки. При этом температура воздуха должна стабильно держаться выше +5…+10 градусов, так как в этот период почва начинает прогреваться до +8…+10.

«Первый полив должен быть обильным: для деревьев — на глубину 30–40 см, для других растений — 7–10 см. После этого важно не переливать — весенняя почва уже содержит достаточно влаги от талого снега», — добавили специалисты.

Они назвали капельный полив оптимальным решением для весны. Он экономит воду, точно дозирует ее подачу прямо к корням и позволяет автоматизировать процесс.

«Когда проектируется такая система, важно учитывать расположение всех растений, так как для разных культур и типов почвы требуется свой режим полива, определить это можно разделив норму полива на производительность капельницы. Лучшее время для полива — раннее утро, когда испарение минимально», — объяснили эксперты.

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При подборе оборудования они рекомендовали использовать непрозрачные магистральные шланги, которые предотвращают цветение воды. Для их плотного прилегания к земле стоит использовать наборы зажимов и прижимов. Регулируемые индивидуальные капельницы универсальны и обеспечивают возможность настройки оптимального полива для различных видов растений.

В зависимости от типа растений следует выбирать капельную ленту с шагом капельниц 20–30 см для овощных культур или индивидуальные капельницы для деревьев и кустарников.

«Обязательным компонентом системы является фильтр тонкой очистки (сетчатый или дисковый). Редуктор давления не понадобится, так как существуют наборы от емкости или водопровода, которые не нуждаются в дополнительном регулировании давления. Дополнительно можно установить таймер с настройками периодичности и длительности полива для автоматического управления поливом, что особенно удобно при частом отсутствии на участке», — уточнили специалисты.

По их словам, для дополнительной экономии воды следует установить датчик дождя — на открытый грунт — или датчик влажности — для теплицы. Обязательными компонентами системы являются фильтр тонкой очистки (сетчатый или дисковый) и редуктор давления (оптимально: 1–2,5 атмосферы).

Дополнительно можно установить таймер или контроллер для автоматического управления поливом, что особенно удобно при частом отсутствии на участке, подчеркнули эксперты.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что с начала года россияне на 17% увеличили траты на садовые и дачные принадлежности. При этом число приобретений таких товаров выросло на 18%, а средний чек практически не изменился и составил 601 рубль. Это следует из данных Почта Банка.

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