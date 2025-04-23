В Российской государственной библиотеке пройдет «Библионочь-2025»

26 апреля 2025 года по всей стране в четырнадцатый раз пройдет ежегодная просветительская акция «Библионочь». В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы тема акции — «Свои герои».

«Библионочь» — ежегодная традиция, объединяющая все библиотечное сообщество и привлекающая миллионы участников по всей стране. В этом году масштабная культурно-просветительская программа мероприятий будет направлена на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и укрепление связи поколений.

Российская государственная библиотека — главная площадка проведения акции. Именно здесь пройдет Торжественное открытие и самая яркая, насыщенная программа мероприятий.

В этом году широкая культурно-просветительская программа развернется в главном здании Ленинки.