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Политолог назвала основное условие для сотрудничества России и США в Арктике

Политолог Стрельникова: санкции препятствуют сотрудничеству РФ и США в Арктике
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Фото: ТАСС/пресс-служба Геологического института
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Сотрудничество между Россией и США в Арктике может возобновиться после отмены антироссийских санкций. Об этом политолог, доцент департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова рассказала в среду, 23 апреля.

«Я думаю, что Россия и США смогут вернуться к этому вопросу [сотрудничества в Арктике], когда будут отменены санкции», — сказала эксперт в беседе с Lenta.Ru.

По словам Стрельниковой, в США уже сейчас ведется обсуждение отмены части санкций, прежде всего в энергетической сфере, которые в наибольшей степени препятствуют сотрудничеству с Россией. В целом же администрация американского президента Дональда Трампа понимает, что исключить из арктической деятельности Россию, богатую ресурсами и с обширными полярными владениями, очень недальновидно.

Политолог Ирина Стрельникова также рассказала о сотрудничестве России и европейских стран в Арктике. По ее словам, практически все совместные инициативы в регионе сейчас отсутствуют.

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Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал «Известиям», что в рамках конструктивного диалога между Россией и США Арктика станет одной из приоритетных тем.

Он уточнил, что сейчас сотрудничество между странами сведено к минимуму, поэтому вопрос обеспечения мира доступной энергией, продовольствием и производством высокотехнологичных товаров может стать основой для взаимодействия. По его словам, логистика также может стать причиной для сотрудничества. Чекунков отметил, что Северный морской путь уже состоялся как транспортная артерия мирового значения. Кроме того, он добавил, что коренные и малочисленные народы Севера тоже являются возможным полем для диалога.

21 апреля издание Responsible Statecraft (RS) сообщило, что США могут предложить России снятие санкций с проектов в Арктике или гарантировать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине, сообщает 360.ru.

4 апреля глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ходе переговоров с представителями администрации Трампа, включая специального посланника президента США Стива Уиткоффа, обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике, передает НСН.

До этого, 27 марта, Дмитриев заявил, что до конца текущего года будет создан инвестиционный фонд для развития Арктики. Он также подчеркнул интерес компаний из США к инвестициям в Арктику, в том числе к ряду российских технологий, включая проекты в области сжиженного природного газа (СПГ).

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