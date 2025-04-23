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Патрушев обсудил с главой Мордовии развитие агропромышленного комплекса

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Фото: пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел 23 апреля рабочую встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. Стороны обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса и экологии в республике.

Отмечается, что агропромышленный комплекс Мордовии уже более 10 лет демонстрирует рост. В 2024 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил почти 118 млрд рублей. Удалось собрать более 1,3 млн т зерна при лучшей урожайности в Приволжском федеральном округе, а также более 1 млн т сахарной свеклы.

Здунов подчеркнул, что аграрии полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами, включая топливо и минеральные удобрения. В текущем году в Мордовии планируют засеять 755 тыс. га. Благодаря использованию семян отечественной селекции наращиваются объемы импортозамещения по целому ряду культур.

По итогам прошлого года Мордовия занимает третье место в России по производству молока. В 2024 году в регионе было произведено более 550 тыс. т молока, что больше, чем годом ранее. С января по март текущего года также фиксируется рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На поддержку агропромышленного комплекса Мордовии в этом году будет направлено более 2 млрд рублей из федерального бюджета.

Большая работа в Мордовии ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» — региону выделено около 1,5 млрд рублей.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено итогам реализации национального проекта «Экология» и участию региона в новом национальном проекте «Экологическое благополучие». Здунов рассказал о ходе обновления инфраструктуры для хранения и переработки твердых коммунальных отходов. В свою очередь, Патрушев призвал ускорить работу по ликвидации несанкционированных свалок в регионе.

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Накануне Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, в ходе которой обсуждались развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов региона и вопросы экологии. Стороны затронули тему восстановления садов на территории региона, в частности — плодово-ягодных. Также поднимался вопрос и о воссоздании системы орошения.

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