Мьянма приостановила авиасообщение с Россией

Между Россией и Мьянмой приостановили авиасообщение из-за низкой загрузки и землетрясения. Об этом сообщил журналистам коммерческий директор аэропорта Толмачево Станислав Таравков в пресс-центре ТАСС.

«На сегодняшний день Мьянма отменила все рейсы в весенне-летнем расписании, поэтому загрузки нет, как и самолетов этой авиакомпании, к сожалению. До этого, когда они выполняли программу, загрузка была не очень высокая», — заявил он.

Как отметил Таравков, аэропорт пытался поддержать авиакомпанию Myanmar Airways International (MAI) с помощью рекламных акций, сбора туристических организаций. Он сообщил, что на отмену рейсов в Новосибирск повлияло в том числе недавнее землетрясение в Мьянме.

Ранее, 29 марта, землетрясение магнитудой 7,7 и 6,4 были зафиксированы на территории соседней с Таиландом Мьянмы. Впоследствии колебания достигли Бангкока и его окрестностей.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 3,7 тыс., более чем 5 тыс. получили ранения и травмы. Кроме того, пропавшими без вести числятся 130 человек.