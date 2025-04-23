Лавров заявил о недопущении формирования преступных тенденций среди мигрантов

Нельзя допустить формирования преступных тенденций среди трудовых мигрантов. Об этом 23 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Глава МИД отметил, что полное сокращение числа мигрантов вряд ли соответствует интересам России, так как в стране ощущается нехватка рабочей силы.

«Второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов и необходимость не допустить, чтобы в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что задача состоит в предварительной подготовке мигрантов перед въездом в Россию — как по уровню владения русским языком, так и по знанию законов и правил поведения в стране.

«Последние изменения в наше законодательство направлены именно на то, чтобы такой баланс найти», — сообщил Лавров.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что в России могут ограничить число попыток сдачи детьми мигрантов теста по русскому языку двумя годами. Уточнялось, что текст законопроекта в скором времени будет внесен на рассмотрение в Госдуму.