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Эксперт заявила о необходимости доступных цен на дженерики для детей

Врач Дорофеева: дженерики не должны быть дороже оригинальных препаратов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Дженерики не должны быть дороже оригинальных препаратов. Об этом 23 апреля сообщила невролог, к.м.н., врач высшей категории, ведущий научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии НИКИ педиатрии им. ак. Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Марина Дорофеева в пресс-центре МИЦ «Известия» в рамках круглого стола на тему: «Редкие взрослые: прямой публичный разговор».

По словам врача, дженерики не должны стоить дороже оригинальных препаратов, а родители должны иметь право выбора лекарства для больного ребенка.

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«Дженерики должны быть доступными. Их не надо родителям дожидаться пока после написания заключения врачебной комиссии, сначала в федеральном центре, региональном центре, в лечебном учреждении по месту жительства, пока будет оформлено. Время идет. Препарат иногда требуется применять срочно», — обратила внимание врач.

Она добавила, что при некоторых заболеваниях, например, туберозный склероз, препарат нужен как только поставлен диагноз, иначе время будет утрачено и у пациентов не появится шанса сохранить интеллект. Однако дороговизна и недоступность таких препаратов, по словам Дорофеевой, вынуждает родителей детей с нейро-дегенеративными заболеваниями искать оригинальные препараты, которые стоят гораздо меньше дженериков.

«Мы теряем возможность лечить наших пациентов нашими российскими препаратами», — заключила специалист.

Ранее, 18 апреля, доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов рассказал «Известиям» о привычках, которые ведут к ишемической болезни сердца. По словам эксперта, ишемическая болезнь часто развивается годами без симптомов и многие узнают о ней только после инфаркта. Каждый восьмой человек 55–75 лет, считающий себя здоровым, на самом деле уже имеет бессимптомную форму заболевания.

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