Во Владимирской области сообщили о сохранении детонации снарядов

В Киржачском районе Владимирской области сохраняется детонация, поэтому возвращать эвакуированных жителей в дома преждевременно. Об этом 23 апреля заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Чрезвычайная ситуация муниципального характера, уровень реагирования — местный. Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно», — сказано в Telegram-канале.

Оперштаб в Киржачском районе установил границы зоны ЧС. Как сообщает губернатор, больше всего из-за детонации пострадал поселок Барсово. Также 37 населенных пунктов этого района в настоящее время остаются без газа.

Помимо этого, Авдеев поручил администрации района совместно с военными восстановить поврежденные дома.

Детонация боеприпасов произошла 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

Позднее стало известно, что из-за происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы. 23 апреля Авдеев сообщил, что в населенных пунктах Киржачского района после детонации боеприпасов больших разрушений не зафиксировано.