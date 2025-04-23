Парламент Белоруссии призвал не допустить переписывания истории

Национальное собрание (парламент) Белоруссии приняло заявление в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 23 апреля сообщило БелТА.

«Попытки переписать историю, обелить нацизм, героизировать фашистов и их пособников недопустимы. Мы, наследники поколения победителей, обязаны защитить историческую правду», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что Великая Отечественная война стала одним из самых трагических и героических периодов в мировой истории и истории белорусского народа, она унесла миллионы жизней, оставила глубокие раны в сердцах людей.

В заявлении сказано, что сохранение памяти о подвигах народов, противостоявших нацизму, является залогом «неповторения новых масштабных кровопролитных войн». В белорусском парламенте подчеркнули важность дипломатического урегулирования возникающих конфликтов и объединения стран в борьбе за мир.

В пресс-службе администрации немецкого бундестага 16 апреля сообщили, что послов России и Белоруссии не пригласили на торжественное мероприятие в память об окончании Второй мировой войны. Там уточнили, что такое решение основано на оценке федерального правительства.