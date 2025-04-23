Умер бывший футболист и тренер «Рубина» Владимир Зайцев

Бывший футболист и тренер футбольного клуба (ФК) «Рубин» Владимир Зайцев скончался в возрасте 82 лет. Об этом 22 апреля сообщается на сайте ФК.

«22 апреля 2025 года скончался ветеран «Рубина» Владимир Иванович Зайцев. Клуб выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича», — указано в сообщении.

Владимир Зайцев начал свой спортивный путь с казанской «Искры». Позднее, в 1967 году, он оказался в «Рубине», где пробыл до 1971 года. В их составе он сыграл 172 игры и забил шесть голов. Кроме того, Зайцев работал тренером в таких клубах, как «Рубин», «Стрела», а также «Волна».