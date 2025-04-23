Песков пояснил, как Россия будет расценивать миротворцев на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 апреля заявил, что Россия будет расценивать европейских миротворцев в зоне военной операции на Украине как присутствие сил НАТО.
«Да, Россия по-прежнему выступает против (присутствия миротворцев на Украине. — Ред.), но фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины», — сказал Песков на брифинге.
Пресс-секретарь президента также отметил, что фактически это и стало «одной из причин начала специальной военной операции» (СВО).
17 апреля Песков заявил, что возможная отправка странами Европы военного континента на Украину в рамках так называемой миссии «коалиция желающих» ведет к продолжению конфликта на территории страны. По его словам, европейцы ориентированы на продолжение конфликта.