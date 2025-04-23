Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени певца Юрия Антонова
Президент РФ Владимир Путин наградил эстрадного певца и композитора Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ 23 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Антонова Юрия Михайловича», — говорится в документе.
В указе уточнили, что артист также занимает должность вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза).
25 марта глава государства присвоил звания народных артистов России актрисе Анне Михалковой, актеру Максиму Аверину и телеведущему Александру Олешко. Соответствующие звания также получили балерина Мария Абашова, артистка Московского цирка на Вернадского Елена Бараненко и артист-кукловод Театра кукол имени Образцова Владимир Беркун.