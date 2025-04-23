Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени замглавы МИД Грушко

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени заместителя министра иностранных дел Александра Грушко. Указ опубликовали 23 апреля на портале публикования правовых актов.

«Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени <…> Грушко Александра Викторовича — заместителя министра иностранных дел Российской Федерации», — указано в документе.

Александр Грушко занимал должность директора департамента общеевропейского сотрудничества в Министерстве иностранных дел. В сентябре 2005 года он стал заместителем министра иностранных дел. В период с 2012 по 2018 годы Грушко представлял Россию в НАТО в Брюсселе в качестве постоянного представителя. С января 2018 года он вернулся на пост заместителя министра иностранных дел Российской Федерации.

17 апреля Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени официального представителя МИД РФ Марию Захарову.