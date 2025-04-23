Житель Курской области пострадал в результате атаки дрона ВСУ
FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Беловский район Курской области, в результате удара был ранен мужчина. Об этом 23 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадал мужчина 1985 года рождения», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что раненый доставлен в беловскую Центральную районную больницу (ЦРБ).
Хинштейн также призвал жителей Курской области не возвращаться в приграничные районы в связи с сохраняющейся опасностью.
Ранее в этот день украинский дрон атаковал гражданский микроавтобус в Севском районе Брянского области. Водитель автомобиля получил осколочные ранения, его доставили в больницу.