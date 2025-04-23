Собянин рассказал о работе горячей линии «Московский транспорт»

Операторы горячей линии «Московский транспорт» консультируют горожан 24 часа в сутки и обрабатывают в среднем 6,6 тыс. звонков за день, рассказал мэр Сергей Собянин.

По его словам, за 12 лет работы на горячую линию поступило почти 40 млн звонков. Чаще всего жители и гости столицы звонят, чтобы уточнить расписание движения транспорта и часы работы вокзалов, узнать об эвакуации машины и о порядке оплаты парковок, спросить, как вернуть потерянные в поездке вещи.

Например, в прошлом году по вопросу забытых вещей пассажиры обратились в контакт-центр почти 200 тыс. раз, еще около 100 тыс. обращений было связано с «Тройкой» и работой билетной системы.