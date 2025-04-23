Росгвардейцы уничтожили позицию минометчиков ВСУ на харьковском направлении
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «стальной» бригады Росгвардии уничтожили позицию украинских минометчиков на харьковском направлении. Об этом 23 апреля сообщила Росгвардия.
Уточняется, что объект был замаскированном в лесном массиве. Позицию минометного расчета выявил спецназ Росгвардии в ходе воздушного наблюдения.
«Разведчики бригады передали координаты на командный пункт, после чего оператор дрона-камикадзе нанес противнику огневое поражение», — указано в Telegram-канале.
В результате действий Росгвардии объект был уничтожен.
В этот же день операторы БПЛА 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВСУ. Уточняется, что объект был обнаружен и ликвидирован в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики (ДНР).