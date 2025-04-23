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Росгвардейцы уничтожили позицию минометчиков ВСУ на харьковском направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «стальной» бригады Росгвардии уничтожили позицию украинских минометчиков на харьковском направлении. Об этом 23 апреля сообщила Росгвардия.

Уточняется, что объект был замаскированном в лесном массиве. Позицию минометного расчета выявил спецназ Росгвардии в ходе воздушного наблюдения.

«Разведчики бригады передали координаты на командный пункт, после чего оператор дрона-камикадзе нанес противнику огневое поражение», — указано в Telegram-канале.

В результате действий Росгвардии объект был уничтожен.

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В этот же день операторы БПЛА 132-й и 123-й отдельных мотострелковых бригад Южной группировки войск уничтожили склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВСУ. Уточняется, что объект был обнаружен и ликвидирован в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики (ДНР).

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